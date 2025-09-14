Le film "Une si longue lettre" de la réalisatrice Angèle Diabang est devenu l'un des plus grands succès de l'été au Sénégal, surpassant des blockbusters hollywoodiens comme "Jurassic World Rebirth" et "Superman" dans la capitale Dakar.
"Une si longue lettre": le succès sénégalais d'Angèle Diabang qui éclipse Hollywood
