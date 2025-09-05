L’Union européenne fait face à plusieurs crises en cette rentrée, et paraît affaiblie. D’abord pour des raisons politiques, alors que la France, deuxième puissance du club des Vingt-Sept, navigue à vue sur son gouvernement et son budget. Sur le plan géopolitique, l’UE est à la peine pour soutenir l’Ukraine efficacement et obtenir une paix durable. Les Européens restent à la merci du Président américain Donald Trump. Et enfin les pays membres sont divisés et inaudibles face au drame de Gaza. Pour l’Union européenne, quel numéro de téléphone en cas de crise ? Quelle image renvoie-t-elle à la jeunesse ? Europe puissance ou Europe impuissance ?
Une rentrée européenne périlleuse : l’Europe au défi de son impuissance
