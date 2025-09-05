Images de l'AFPTV montrant le moment où une frappe aérienne israélienne vise une tour d'immeuble dans le quartier d'al-Rimal de la ville de Gaza, tandis que des habitants courent se mettre à l'abri. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé cette tour d'immeuble utilisée selon elle par le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la ville de Gaza après qu'Israël a dit se préparer à conquérir la ville.
Une frappe israélienne vise une tour d'immeuble dans la ville de Gaza
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro