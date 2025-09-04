Des milliers d'Israéliens se sont rassemblés mercredi à Jérusalem pour réclamer un accord visant à libérer les otages détenus par le Hamas et mettre fin à la guerre à Gaza.
Jérusalem: manifestation pour la libération des otages
