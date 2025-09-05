A69: Philippe Tabarot prévoit une inauguration "dans 12 à 13 mois"

Le ministre des Transports Philippe Tabarot prévoit une inauguration de l'autoroute entre Toulouse-Castres "dans 12 à 13 mois", lors d'un déplacement à Cuq-Toulza dans le Tarn sur le chantier contesté par des collectifs écologistes de l'A69, pour un point sur la reprise des travaux. SONORE
