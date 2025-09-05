Des manifestants se sont rassemblés jeudi devant le Parlement européen à Bruxelles. Ils dénoncent l'accord avec le Mercosur, qui vient d'être approuvé par la Commission européenne, avant un éventuel feu vert des 27 pays de l'UE.
Accord UE/Mercosur: manifestation devant le Parlement européen
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro