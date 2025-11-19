Des images de l'AFPTV montrent le moment où une frappe israélienne touche un bâtiment dans le village de Tayr Felsay, dans le sud du Liban. L'armée israélienne a dit avoir lancé des frappes sur deux localités du sud du Liban après des appels à évacuer, affirmant qu'elle visait le groupe islamiste du Hezbollah. IMAGES
Une frappe israélienne touche un bâtiment dans le sud du Liban
