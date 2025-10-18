Selon une étude britannique, le test sanguin Galleri réalisé sur 25 000 adultes a permis de détecter plus de 50 types de cancer. Il pourrait jouer à l'avenir un rôle majeur dans le diagnostic précoce du cancer. Pour Eric SOLARY, Professeur émérite d'hématologie et Vice-Président de la Fondation ARC pour la recherche sur le Cancer, "c'est une étape considérable". Entretien.
Une étude confirme les résultats prometteurs du test sanguin Galleri pour lutter contre le cancer
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro