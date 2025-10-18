 Aller au contenu principal
Une étude confirme les résultats prometteurs du test sanguin Galleri pour lutter contre le cancer

information fournie par France 24 18/10/2025 à 23:40

Selon une étude britannique, le test sanguin Galleri réalisé sur 25 000 adultes a permis de détecter plus de 50 types de cancer. Il pourrait jouer à l'avenir un rôle majeur dans le diagnostic précoce du cancer. Pour Eric SOLARY, Professeur émérite d'hématologie et Vice-Président de la Fondation ARC pour la recherche sur le Cancer, "c'est une étape considérable". Entretien.

