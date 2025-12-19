Une crèche de Noël faite entièrement en sable recouvre la plage de Las Canteras, sur l'île de Grande Canarie. Les sculptures, réalisées par des artistes internationaux, devraient attirer des milliers de visiteurs.
Une crèche de Noël géante en sable aux Canaries
