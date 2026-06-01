Dans l’est de la République démocratique du Congo, les jihadistes ADF, affilié à l’État islamique, ont mené une attaque dans la ville de Beni. C’est la première fois depuis plus de trois ans que les ADF frappent à l’intérieur de la ville, un signe préoccupant.
Une attaque du groupe jihadiste ADF tue 16 personnes à Beni dans l'est de la RD Congo
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