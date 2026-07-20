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Un voilier d'une ONG espagnole arrive à Cuba avec de l'aide humanitaire

information fournie par AFP Video 20/07/2026 à 14:40

El Astral, voilier de l'ONG espagnole Open Arms, qui a déjà participé à des missions humanitaires à destination de Gaza et pour secourir des migrants en Méditerranée, arrive au port de La Havane avec à son bord des médicaments et des panneaux solaires destinés à un hôpital pédiatrique de la capitale cubaine.

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