Une nouvelle vidéo analysée authentifiée et géolocalisée par plusieurs médias crédibles montre qu'un missile américain Tomahawk est tombé à proximité de l'école de Minab dans le sud de l'Iran, bombardée au premier jour de la guerre. Donald Trump a toujours assuré que l'Iran était derrière cette frappe et il affirme aussi que le pays possède de telles armes.
Un Tomahawk sur l'école de Minab ? Ce que dit une nouvelle vidéo
