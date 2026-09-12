Images du TER qui a déraillé à proximité de Rouen vendredi soir, faisant 44 blessés dont une jeune femme évacuée "en urgence absolue". La piste de l'acte malveillant est privilégiée après la découverte d'un morceau de rail sur la voie où l'accident a eu lieu. Le déraillement a eu lieu entre les gares de Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon (Seine-Maritime). IMAGES
Un TER déraille en Normandie faisant 44 blessés
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro