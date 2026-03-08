Grygoriï Gladych a vu sa famille et ses voisins quitter son immeuble à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, pilonnée par la Russie. Aujourd'hui, il en est le dernier occupant et vit au huitième étage sans ascenseurs, sans chauffage, sans eau potable ni électricité.
Un retraité ukrainien, dernier habitant d'un immeuble de Kharkiv sous les frappes russes
