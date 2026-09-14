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Un rapport dévoile l'ampleur du phénomène de la prostitution des mineurs à Mayotte

information fournie par France 24 14/09/2026 à 08:45

À Mayotte, la précarité et la détresse poussent de nombreux jeunes à se prostituer. Pour la première fois, un rapport mesure l'ampleur du phénomène. Cette étude révèle que sur 30 collèges et lycées, un seul n'a signalé aucun cas de prostitution.

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