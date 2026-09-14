À Mayotte, la précarité et la détresse poussent de nombreux jeunes à se prostituer. Pour la première fois, un rapport mesure l'ampleur du phénomène. Cette étude révèle que sur 30 collèges et lycées, un seul n'a signalé aucun cas de prostitution.
Un rapport dévoile l'ampleur du phénomène de la prostitution des mineurs à Mayotte
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro