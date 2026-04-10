Un pêcheur italien a trouvé une solution artistique pour protéger les fonds marins de la pêche industrielle. Il a immergé d’imposantes statues de marbre qui empêchent les chalutiers de racler les fonds avec leurs immenses filets. Plus que de gracieuses protectrices, ces sculptures de 20 tonnes chacune ont aussi fait renaître la vie sous-marine du parc naturel.
Un pêcheur italien a trouvé une solution pour protéger les fonds marins de la pêche industrielle
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