Un orchestre dans la guerre : un Ukraine, les sons loin du front

information fournie par France 24 05/11/2025 à 11:52

À Kivchovata, au sud de Kiev, les alertes aériennes font désormais partie du quotidien. Ce village loin de la ligne de front est sur la trajectoire des drones et des missiles russes. Il abrite aussi un orchestre pas comme les autres, devenu célèbre en Ukraine avec son morceau "L'ouverture des Shahed" qui reproduit les sons d'une nuit de guerre. Reportage de notre correspondant Gulliver Cragg.

L'offre BoursoBank