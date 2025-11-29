Des personnes déposent des fleurs en hommage aux victimes de l'un des incendies les plus meurtriers de Hong Kong, devant un mémorial improvisé près de Wang Fuk Court, le complexe résidentiel qui a brûlé pendant plus de 40 heures. IMAGES
Les Hongkongais déposent des fleurs en hommage aux victimes de l'incendie meurtrier
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro