La Commission européenne a vivement critiqué mardi la nouvelle loi israélienne sur la peine de mort, taillée sur mesure pour ne s'appliquer qu'aux Palestiniens.
"Un net recul": l'UE dénonce la loi israélienne sur la peine de mort pour les Palestiniens
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