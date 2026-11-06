En Inde, un agriculteur sauve son île de l'érosion en plantant, seul, une forêt à main nues. Baptisé "Forest Man", Jadav Payeng a consacré plus de 40 ans de sa vie à mettre en terre des arbres un par un sur son île, menacée par l'érosion. Aujourd'hui, la forêt porte son nom et s'étend sur plus de 500 hectares.
Un Indien sauve, seul, son île de l'érosion en plantant une forêt à main nues
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