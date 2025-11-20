Un incendie s'est déclaré jeudi à l'intérieur du site de la COP30 à Belem, obligeant la sécurité à évacuer les milliers de participants. Le feu a été rapidemment maîtrisé par les pompiers.
Un incendie s'est déclaré sur le site de la COP30
