Un incendie fait dérailler les dernières 24 heures de négociations de la COP30

Un incendie a bouleversé la dernière ligne droite des négociations climatiques de la COP30 au Brésil. Le site à Belém a été fermé pendant près de sept heures jeudi, forçant les négociateurs à interrompre leurs travaux.
