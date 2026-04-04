Le Paris Saint-Germain a pris quatre points d’avance en tête de la Ligue 1 grâce à une victoire contre Toulouse (3-1) vendredi soir. Auteur d’un doublé, Ousmane Dembélé a notamment marqué d’une reprise de volée lointaine.
Un doublé - et un bijou - de Dembélé offre la victoire au PSG face à Toulouse
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