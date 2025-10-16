Un "chef-d'œuvre d'intimité" du peintre français Pierre-Auguste Renoir, dit Auguste Renoir, représentant son fils Jean Renoir et sa nourrice Gabrielle Renard, a été dévoilé jeudi Paris à l'Hôtel Drouot où il sera mis aux enchères le 25 novembre prochain.
Un "chef-d'œuvre d'intimité" du peintre Auguste Renoir dévoilé à Paris
