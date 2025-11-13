À Agde, le chat Rémi est privé de sortie, accusé de sauter dans le jardin d'à côté. Sa propriétaire, Dominique Valdès, a été condamnée par la justice, une décision qui émeut les protecteurs des animaux.
Un chat privé de sortie par la justice après la plainte d'un voisin
