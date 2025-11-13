Dix ans après le 13-Novembre, quand la vie et la création continuent

information fournie par France 24 • 13/11/2025 à 14:27

Dix ans après les attaques du 13 novembre 2015, À l’Affiche rend hommage aux victimes et aux survivants, à travers ceux qui continuent de témoigner par la création. Louise Dupont reçoit Marion Ruszniewski, photographe rescapée du Bataclan, elle publie "Doing It To Death", un livre vibrant d’énergie et de lumière dans laquelle elle regroupe ses photos prises au Bataclan, le soir du 13-Novembre, mais aussi avant et après la tragédie. Et puis, le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade nous parle de sa série "Des Vivants", qui raconte la reconstruction d’un groupe d’amis marqués à jamais par la prise d'otages qu'ils ont vécu ce soir-là.