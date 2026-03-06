Sa destruction représenterait le principal butin de guerre de l'Iran : selon certains internautes, vidéos à l’appui, la défense antiaérienne de Téhéran aurait réussi à abattre le fameux bombardier B-2, le joyau de l’armée de l’air américaine. Problème : ces vidéos sont générées par l’IA ou tirées d’un jeu vidéo. Décryptage avec Jules BOITEAU.
Un bombardier B-2 américain abattu par l’Iran ?
