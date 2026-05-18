Les tensions restent vives entre les Etats-Unis et l’Iran. Sur les réseaux sociaux cela se vérifie par de nombreuses fausses informations comme cette vidéo prétendant montrer un avion américain touché par un missile iranien. Cette vidéo est en fait générée par intelligence artificielle. Le conflit au Moyen-Orient bat des records en termes de production de fausses informations.
Un avion américain abattu par l’Iran ? Ne tombez pas dans le piège !
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