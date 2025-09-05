En septembre 2024 s’ouvrait un procès de près de quatre mois pour juger Dominique Pelicot. Surnommé "le Diable" ou "le Monstre", il était accusé d’avoir sédaté pour violer et faire violer son épouse, Gisèle Pelicot, pendant près de dix ans. L’affaire avait stupéfait et fasciné le monde entier, qui découvrait la soumission chimique et à quel point la notion de consentement échappait aux 50 autres hommes sur le banc des accusés.
Un après le procès des viols de Mazan, entretien avec Béatrice Zavarro, avocate de Dominique Pelicot
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro