Un après le procès des viols de Mazan, entretien avec Béatrice Zavarro, avocate de Dominique Pelicot

information fournie par France 24 05/09/2025 à 17:00

En septembre 2024 s’ouvrait un procès de près de quatre mois pour juger Dominique Pelicot. Surnommé "le Diable" ou "le Monstre", il était accusé d’avoir sédaté pour violer et faire violer son épouse, Gisèle Pelicot, pendant près de dix ans. L’affaire avait stupéfait et fasciné le monde entier, qui découvrait la soumission chimique et à quel point la notion de consentement échappait aux 50 autres hommes sur le banc des accusés.

1 commentaire

  17:23

    La notion de consentement est devenue tellement floue que même lorsqu'une femme est consentante, elle pourra affirmer 10 ans plus tard qu'elle n'était pas consentante et les juges et les médias la croiront.

