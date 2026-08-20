Arturo Bejar, ancien directeur de l'ingénierie chez Meta, devenu une figure de proue de la lutte contre les géants des réseaux sociaux, et Paul Schmidt, avocat de Meta, arrivent devant un tribunal fédéral américain à Oakland, en Californie, pour un procès intenté contre Meta, accusé d'avoir délibérément rendu Instagram et Facebook addictifs pour les jeunes utilisateurs. IMAGES
Un ancien ingénieur de Meta et l'avocat de Meta se présentent au tribunal pour le procès
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