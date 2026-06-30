A la Une de la presse, ce mardi 30 juin, l’expiration, aujourd’hui, en Afrique du Sud, de l’ultimatum exigeant le départ des migrants sans-papiers. Les réactions à la décision de la Cour suprême américaine de mettre fin à l’indépendance des agences fédérales, sauf à celle de la Fed. Le combat d’une enseignante mexicaine pour tenter d’arracher ses élèves au fléau du narcotrafic. Et le retour en pleine lumière du capitaine des Bleus, Kylian Mbappé.
Ultimatum anti-immigrés en Afrique du Sud : "Une nation sur le fil du rasoir"
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