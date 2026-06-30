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Ultimatum anti-immigrés en Afrique du Sud : "Une nation sur le fil du rasoir"

information fournie par France 24 30/06/2026 à 06:47

A la Une de la presse, ce mardi 30 juin, l’expiration, aujourd’hui, en Afrique du Sud, de l’ultimatum exigeant le départ des migrants sans-papiers. Les réactions à la décision de la Cour suprême américaine de mettre fin à l’indépendance des agences fédérales, sauf à celle de la Fed. Le combat d’une enseignante mexicaine pour tenter d’arracher ses élèves au fléau du narcotrafic. Et le retour en pleine lumière du capitaine des Bleus, Kylian Mbappé.

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