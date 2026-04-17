Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le roi de Suède Charles XVI Gustave rendent hommage aux soldats ukrainiens morts au combat lors d'une cérémonie à Lviv, dans l'ouest du pays. Il s'agit de la première visite du monarque en Ukraine depuis le début de la guerre.
Ukraine: Zelensky et le roi de Suède rendent hommage aux soldats ukrainiens morts au combat
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