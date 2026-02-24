Vladimir Poutine "n'a pas atteint ses objectifs" de guerre ni "brisé les Ukrainiens", a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans une vidéo diffusée mardi, quatre ans jour pour jour après l'invasion de son pays par la Russie.
Ukraine: Zelensky affirme que Poutine n'a pas atteint ses objectifs de guerre
