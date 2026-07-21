Les pompiers combattent un gigantesque incendie dans un centre commercial de bricolage à Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, après une frappe de drone FPV russe, tandis que les équipes de secours font face à de nouvelles attaques de drones qui compliquent leurs opérations, selon les médias locaux. IMAGES
Ukraine: un gigantesque incendie après une frappe de drone russe à Soumy
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