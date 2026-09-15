Nous consacrons cette édition à un phénomène inquiétant : l'enrôlement de jeunes africains dans les rang de l'armée russe pour combattre sur le front ukrainien. Souvent, ils ne savent pas qu'ils partent pour la guerre et pensent voyager pour un obtenir un nouveau travail. Beaucoup de combattants sont morts sur le champ de bataille. Nous en parlons avec Noé Michalon, journaliste auteur d'une enquête pour Africa Intelligence, et Karfa Diallo, président de l'association Mémoires et partages.
Ukraine : les inquiétantes routes des combattants africains recrutés par la Russie
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