La guerre, déclenchée par l'offensive russe de février 2022, entre dans sa cinquième année et l'Ukraine fait face à sa pire crise énergétique, au cœur d’un hiver particulièrement rude. Kiev et ses alliés accusent Moscou d'utiliser le froid comme arme. A Kiev ou sur le front, les Ukrainiens tentent d’y faire face.
Ukraine: le froid, ennemi mortel après quatre ans de guerre
