La justice marocaine a condamné jeudi à des peines allant de trois mois à un an de prison les 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale de la Coupe d'Afrique des nations mi-janvier, qui avait été émaillée d'incidents.
18 supporters sénégalais condamnés entre trois mois et un an de prison au Maroc
