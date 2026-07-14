La force multinationale destinée à se déployer en Ukraine une fois que les armes se seront tues va commencer à s'entraîner dans les "pays voisins" dans les "prochains mois", a annoncé le président français Emmanuel Macron.
Ukraine: la force de réassurance européenne effectuera des exercices dans "les pays voisins"
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