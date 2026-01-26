Des drones ont explosé en frappant la ville de Lozova, dans la région de Kharkiv en Ukraine, tôt ce matin. Un immeuble d'habitation et un commerce ont été endommagés à Lozova suite aux frappes, a déclaré le chef de l'administration régionale de Kharkiv, Oleg Synegoubov, sur ses réseaux sociaux.
Ukraine: frappes de drone dans la région de Kharkiv
