Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé son homologue russe Vladimir Poutine de "choisir encore la guerre", après avoir rejeté une proposition de rencontre en face à face visant à mettre fin à leur conflit de plus de quatre ans.
Ukraine : en rejetant une rencontre, Poutine "choisit encore la guerre", dénonce Zelensky
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