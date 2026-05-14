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Ukraine: cinq morts et une quarantaine de blessés dans une vaste attaque sur Kiev

information fournie par AFP Video 14/05/2026 à 14:27

Au moins cinq personnes ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées jeudi lors d'une attaque nocturne sur Kiev, alors que la Russie a lancé une attaque massive de drones et missiles sur l'Ukraine 48H après l'expiration d'une trêve.

Guerre en Ukraine
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