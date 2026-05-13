La compétition pour la Palme d'or 2026 est lancée avec 22 films en lice, et des réalisateurs très attendus comme Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi ou encore Cristian Mungiu. Mais d'abord, cette 79e édition du Festival de Cannes démarre fort avec un film hors compétition : "L'Abandon" de Vincent Garenq. Un long-métrage courageux sur les derniers jours du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, avant son assassinat par un jihadiste tchétchène en 2020.
Cannes 2026 : "Fast and Furious" et l'affaire Samuel Paty à l'écran
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