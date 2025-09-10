De la fumée s'élève du siège de la chaine de télévision Kantipur TV alors que des soldats patrouillent dans les rues de la capitale népalaise, Katmandou, pour rétablir l'ordre après que des manifestants aient mis le feu à des bâtiments gouvernementaux, dont le parlement. Les manifestations, réprimées dans le sang, contre le blocage des réseaux sociaux ont forcé le Premier ministre, KP Sharma Oli, à démissionner mardi. IMAGES
Manifestations au Népal: des bâtiments calcinés et des soldats dans les rues
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro