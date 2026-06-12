La Maison Blanche a dévoilé l'arène de combat d'arts martiaux mixtes (MMA) baptisée "La Griffe" ("The Claw" en anglais) qui doit accueillir un tournoi de MMA organisé le 14 juin par Donald Trump pour son 80e anniversaire.
Trump va fêter ses 80 ans dimanche avec un combat de MMA à la Maison Blanche
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