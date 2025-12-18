Le président américain Donald Trump a jugé mercredi que les Etats-Unis "étaient prêts pour un boom économique comme le monde n'en a jamais connu", dans un discours depuis la Maison Blanche.
Trump promet "un boom économique" comme le monde "n'en a jamais connu"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro