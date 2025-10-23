Donald Trump a affirmé mercredi qu'une très grande partie de l'aile est de la Maison Blanche sera détruite afin de laisser place à une salle de bal qu'il désire ardemment, confirmant ainsi que les travaux de démolition seront bien plus vastes qu'annoncé précédemment.
Trump: l'essentiel de l'aile est de la Maison Blanche détruite pour une salle de bal
