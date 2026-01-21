Donald Tump a écarté mercredi à Davos un possible usage de la force pour la prise de contrôle par les Etats-Unis du Groenland mais il a exigé que des "négociations immédiates" s'ouvrent pour acquérir ce territoire autonome danois.
Trump exige à Davos des "négociations immédiates" sur une acquisition du Groenland
