Le président américain Donald Trump et le Premier ministre britannique Keir Starmer signent un accord pour doper la coopération technologique de leurs pays dans l'IA, le quantique et le nucléaire, lors de la visite d'Etat du dirigeant américain au Royaume-Uni. IMAGES
Trump et Starmer signent un accord de coopération technologique
