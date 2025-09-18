Le président américain Trump et le Premier ministre britannique Keir Starmer assistent à une démonstration aérienne militaire par les Red Devils de Grande-Bretagne, à Chequers, au deuxième jour de la visite d'Etat du président au Royaume-Uni. COMPLETE VID74YK2ZQ_FR IMAGES
Trump et Starmer assistent à une démonstration aérienne militaire
