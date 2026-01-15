A la Une de la presse, ce jeudi 15 janvier, les réactions à la rencontre, hier, à la Maison-Blanche, entre le vice-président et le chef de la diplomatie américains, et les ministres des Affaires étrangères danois et groenlandais. Une perquisition du FBI chez une journaliste du Washington Post. Une visite de la police au domicile d’une résidente de Miami, après un message sur Facebook. Et les résultats des demi-finales de la CAN.
Trump et le Groenland, l'histoire d'une "obsession"?
